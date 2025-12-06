Саркофаг на "Чернобыле" утратил свои основные функции безопасности – МАГАТЭ

Группа МАГАТЭ после комплексной оценки безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС заявила, что саркофаг утратил функции безопасности и требует реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"На прошлой неделе другая группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале. Это событие также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 года. Миссия подтвердила, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая возможность локализации, но также обнаружила отсутствие постоянных повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга", – говорится в сообщении МАГАТЭ от 5 декабря 2025 года.

Директор МАГАТЭ добавил, что необходима реставрация.

"На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", – сказал Гросси.

На основании выводов миссии МАГАТЭ рекомендует провести дальнейшие восстановительные и защитные работы конструкции НБК, включая меры по контролю влажности и обновленную программу мониторинга коррозии, а также модернизацию комплексной автоматической системы мониторинга конструкции объекта "Укрытие", построенного над реактором сразу после аварии.

В 2026 году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Чернобыльской АЭС будут проведены дополнительные временные ремонтные работы для содействия восстановлению функции локализации НБК, что откроет путь к полному восстановлению после окончания конфликта, говорится в сообщении.

"МАГАТЭ, чья группа постоянно находится на объекте, продолжит делать все возможное для поддержки усилий по полному восстановлению ядерной безопасности и сохранности имущества на Чернобыльской АЭС", – заявил генеральный директор Гросси.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года во время экспериментального теста на четвертом энергоблоке. Из-за ошибок в управлении реактор вышел из-под контроля, произошел взрыв и пожар. В атмосферу выбросило огромные объемы радиации, что привело к эвакуации Припяти и десятков других населенных пунктов. Чернобыль стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории атомной энергетики.

После аварии реактор накрыли бетонным "Укрытием", которое построили в спешке в 1986 году. Этот первый саркофаг должен был изолировать разрушенный блок от окружающей среды, но со временем начал разрушаться. В 2016 году над ним возвели новый стальной защитный купол – Новый безопасный конфайнмент. Он полностью закрыл старый саркофаг, снизил выбросы радиоактивной пыли и позволил безопасно разбирать разрушенные конструкции внутри.

