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10:29 27.02.2022

В США считают, что Китай не поможет России справиться с санкциями

США санкции Россия Фото: pixabay
По мнению неназванного американского чиновника, Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России, сообщает Zakon.kz.

В США считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Он выразил мнение, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России.

Это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций.Американский чиновник

Ранее сообщалось, что правительство Китая введет санкции против США после того, как Вашингтон продал вооружение Тайваню.

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