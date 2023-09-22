США, Россия и Китай готовятся к новым ядерным испытаниям

Снимки со спутников свидетельствуют о том, что три мощнейшие ядерные державы – США, Россия и Китай – могут готовиться к новым испытаниям атомных бомб, сообщает Zakon.kz.

О том, что США, Россия и Китай могут вести подготовку к новым испытаниям ядерного оружия, 22 сентября сообщает CNN. Издание ссылается на эксклюзивно полученные снимки со спутников, которые дают понять, что три ядерные державы активно модернизируют атомные полигоны.

"Хотя нет доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся провести ядерные испытания в ближайшее время, снимки, полученные от авторитетного аналитика в сфере нераспространения ядерного оружия, показывают, что на трех полигонах ведется гораздо более активная деятельность, чем несколько лет назад", – говорится в материале CNN.

Полигоны, о которых идет речь, расположены в Синцзянь-Уйгурском автономном округе (Китай), пустыне в штате Невада (США) и на архипелаге Новая Земля (Россия). Снимки со спутников показывают, что места испытаний атомных бомб активно расширяют и обновляют, к ним прокладывают новые дороги, вырос автомобильный трафик. На российском полигоне за Полярным кругом и китайском месте испытаний на дне пересохшего озера активно роют туннели, а американцы расширяют подземный комплекс в Неваде. По словам экспертов, это явные признаки того, что три страны собираются вскоре возобновить ядерные испытания на фоне крайнего напряжения в международных отношениях.

"Совершенно ясно, что все три страны – Россия, Китай и США – вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку, необходимую для их испытаний", – отметил военный аналитик Седрик Лейтон.

Китайский МИД в ответ на запрос CNN назвал спекуляции насчет фотографий со спутников "безответственными" и заверил, что страна с 1996 года соблюдает свое заявление о приостановке ядерных испытаний. Администрация по национальной ядерной безопасности США заявила, что на полигоне в Неваде обновляют инфраструктуру и научное оборудование, необходимое для обеспечения безопасности существующего ядерного арсенала, но не собираются тестировать атомные бомбы. Российская сторона не предоставила никаких комментариев.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил, что Королевство может получить ядерное оружие, если Иран сумеет создать атомную бомбу.