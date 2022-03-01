День благодарности в Казахстане – история праздника

Уже почти шесть лет первый день весны казахстанцы встречают со словом «спасибо». По инициативе Первого Президента с 2016 года 1 марта был объявлен Днем благодарности.

День благодарности – это оказание почета и уважения всех жителей Казахстана друг другу. Многонациональная страна – это результат нескольких миграционных волн в Казахстан. Во время столыпинской аграрной реформы на территорию нашей страны были депортированы многие этносы. Людей из вагонов выгружали прямо посреди степи, а казахи принимали их в свои дома. Они помогли им выжить и устроиться в наших степях.

Из Беларуси, России и Украины в начале XX века в Казахстан было депортировано около 1 млн человек, а в годы коллективизации – 250 тыс. раскулаченных крестьян и около 1,2 млн людей на промышленные объекты.

День благодарности – это дань уважения к прошлому, благодарность всему народу за помощь, которую они проявили во время депортации. Данный праздник воспитывает у растущего поколения чувства толерантности, уважения друг к другу, а также способствует укреплению межэтнических отношений.

В честь Дня благодарности проводятся различные мероприятия, в которых участвуют представители всех национальностей. Праздник в Казахстане сопровождается флешмобами, концертами, мероприятиями. Также проводятся встречи с ветеранами. Например, в столице несколько раз проходила выставка кумыса, а в Шымкенте День благодарности отмечают на протяжении недели.

1 марта был утвержден Днем благодарности указом Первого Президента РК. День благодарности в первый день весны казахстанцы отмечают неслучайно. В этот день в 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана – институт, ставший символом сплоченности, единства и дружбы всех этносов, проживающих в нашей стране. Инициатива проведения такого праздника в Казахстане принадлежит также Елбасы, который на XXII сессии АНК отметил, что этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу.

1 марта 2016 года казахстанцы впервые начали отмечать День благодарности.