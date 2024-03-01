День благодарности в Казахстане: история и традиции праздника

1 марта 2016 года в Казахстане появился новый праздник – День благодарности. Символом данного праздника является одно из самых важных человеческих чувств – выражение благодарности за помощь, поддержку, умение пожертвовать самым дорогим для спасения ближнего.

Как и почему этот день празднуется в нашей стране – в материале Zakon.kz. День благодарности в Казахстане начали отмечать восемь лет назад. Тогда Указом президента страны эта дата была закреплена в Перечне праздников РК. В качестве даты празднования намеренно было выбрано 1 марта – день создания Ассамблеи народа Казахстана, структуры, сыгравшей в тяжелые моменты современной истории Казахстана важную объединяющую роль.

История

Толчком к созданию праздника послужила история формирования современного Казахстана: в различные исторические периоды казахский народ принимал у себя сотни тысяч переселенцев. Кто-то из них приезжал добровольно – поднимать Целину и строить города, а кто-то, напротив, был депортирован. По традициям Великой степи казахи принимали всех, делясь с ними всем, что имели. В результате нескольких миграционных волн на территории Казахстана возникла уникальная конгломерация из 130 этносов, исповедующих 17 религиозных учений. Отразить суть сложного и порой драматичного исторического процесса и призван новый праздник.

Как отмечают День благодарности

Пока процесс празднования находится на стадии формирования и присутствует не в семейном или личностном пространстве, а в общественном. К примеру, в Алматы на различных площадках пройдут спектакли, лекции, круглые столы, концерты. Помимо этого, государство ищет новые формы общения с молодежью: о важном с ними будут говорить с помощью квестов и исторических форумов.

В Алматы, как и многих других городах страны, в День благодарности волонтеры проведут массовые благотворительные акции. Планируется поддержать коммунальные службы города, убирающие улицы, их хотят напоить чаем с баурсаками, и посетить с концертами пансионаты для престарелых. Благотворительность – одна из важных составляющих, и ко Дню благодарности многие общественные организации приурочивают свои мероприятия. К примеру, Ассамблея народа Казахстана ежегодно проводит "Караван милосердия", оказывая помощь ветеранам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Наука и образование

Целевая аудитория для государства – молодежь. Праздник выбран как форма воспитания детей и молодежи в рамках традиций: толерантности, межнационального согласия, благодарности казахскому народу и государству, создавшему эту модель общественных отношений. Помимо того, что эти смыслы присутствуют сейчас в образовательных программах школ, казахстанский феномен изучают в высших учебных заведениях. Практически во всех государственных вузах работают кафедры Ассамблеи народа Казахстана (АНК), где преподаются соответствующие дисциплины.

"День благодарности входит в курс "Этнополитические процессы в мире". Одна из обязательных дисциплин, где мы изучаем модели национальной политики в сравнении с Казахстаном. Такие проекты, как "Караван милосердия", "Память во имя будущего", "Беседы на Шелковом пути", "Мын бала" и другие, становятся предметом изучения и формируют наше общее сосуществование и развитие Казахстана на принципах солидарности, уважения друг к друг и межэтнического согласия", – говорит заведующая кафедрой АНК Евразийского национального университета, председатель РОО "Ассоциация кафедр АНК "Шаңырақ" Наталья Калашникова.

Новые символы

Хотя традиции празднования только формируются, Ассамблеей народа Казахстана предложены три символа: кумыс, курт и подснежник. Кумыс, как воплощение древних традиций и тысячелетнего жизненного уклада казахского народа, напиток храбрых и отважных воинов Великой степи. Подснежник символизирует собой стойкость, выносливость и надежду. А вот на выбор курта повлияли трагичные моменты из современной истории и кинематографа. В Ассамблее обратили внимания на кадры фильма, где казахские мальчишки бросают в изможденных людей, находящихся под охраной, какие-то "камешки". Это и был курт, позволявший страдальцам хоть как-то справляться с чувством голода.

"Спасибо" на 100 языках мира

В различных странах мира государство сознательно поддерживает праздники вроде казахстанского Дня благодарности, понимая важность сохранения единства и общественного согласия. В США для этих целей возвели День благодарения в ранг государственных праздников. Первоначально День благодарения был праздником выражения благодарности Богу за помощь и материальное благополучие. Теперь этот праздник утратил свое прежнее религиозное значение и стал светским, общепринятым и общенародным. Историческая память первых трудных лет для переселенцев в Северную Америку наилучшим образом цементирует отношения в стране.

И все же главной составляющей в День благодарности в Казахстане остается то, что благодарить можно всех: врачей – за спасенную жизнь и исцеление, родителей – за подаренную жизнь, учителей – за науку, коллег – за понимание и общее дело. А еще можно придумывать свои традиции, например, Zakon.kz присоединился к празднику и благодарит вас за то, что вы вместе с нами!