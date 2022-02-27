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14:08 27.02.2022

Цены сахарного завода в Таразе заинтересовали антимонопольщиков

Тараз монополия Фото: pixabay
Антимонопольный департамент по Жамбылской области завершил расследование в отношении ТОО «Таразский сахарный завод», открытое в октябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники департамента установили, что ТОО «Таразский сахарный завод» злоупотреблял доминирующим положением.

Без объективно оправданных причин применялись разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. Это привело к ценовой дискриминации.

Материалы расследования передали в правоохранительные органы для выявления в действиях товарищества уголовно-наказуемого деяния.

В случае их отсутствия антимонопольным департаментом будет возбуждено административное дело с внесением предприсания об устранении нарушений норм Предпринимательского кодекса.

Данияр Кунафин
МНЭ РК Жамбылская область
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