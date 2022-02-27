14:08 27.02.2022
Цены сахарного завода в Таразе заинтересовали антимонопольщиков
Фото: pixabay
Антимонопольный департамент по Жамбылской области завершил расследование в отношении ТОО «Таразский сахарный завод», открытое в октябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники департамента установили, что ТОО «Таразский сахарный завод» злоупотреблял доминирующим положением.
Без объективно оправданных причин применялись разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. Это привело к ценовой дискриминации.
Материалы расследования передали в правоохранительные органы для выявления в действиях товарищества уголовно-наказуемого деяния.
В случае их отсутствия антимонопольным департаментом будет возбуждено административное дело с внесением предприсания об устранении нарушений норм Предпринимательского кодекса.