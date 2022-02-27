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15:33 27.02.2022

Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина

дзюдо Путин Фото: pixabay
Президент России Владимир Путин получил сертификат почетного президента и посла Международной федерации дзюдо в 2008 году, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация дзюдо приостановила статус Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации, говорится в заявлении организации.

Отмечается, что такое решение было принято в свете продолжающегося военного конфликта в Украине.

По этим же причинам федерация отменила турнир Большого шлема в Казани. Соревнования должны были пройти с 20 по 22 мая.

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