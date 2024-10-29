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В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер

В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 03:59 Фото: Министерство туризма и спорта РК
С официальным визитом в Казахстан прибыл президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта, в международном аэропорту Астаны почетного гостя встретили министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, советник президента IJF Алмас Алсенов и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 03:59

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Во время визита Мариус Визер планирует посетить Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс "Барыс Арена", а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане.

Также у него запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами Казахстана, на которых будут обсуждаться вопросы развития и перспективы дзюдо в стране.

Визит Мариуса Визера в Казахстан является важным событием для отечественного спорта.

Ранее поступила информация, что казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе.

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