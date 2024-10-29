В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер
По информации Министерства туризма и спорта, в международном аэропорту Астаны почетного гостя встретили министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, советник президента IJF Алмас Алсенов и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Во время визита Мариус Визер планирует посетить Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс "Барыс Арена", а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане.
Также у него запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами Казахстана, на которых будут обсуждаться вопросы развития и перспективы дзюдо в стране.
Визит Мариуса Визера в Казахстан является важным событием для отечественного спорта.
Ранее поступила информация, что казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе.