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16:48 27.02.2022

Автомобиль провалился под лед в Павлодаре

Нива провалилась под лед, Павлодар Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Инцидент произошел 26 февраля. В 18:25 на пульт «112» Департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что легковая машина провалилась под лед, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в районе бассейна Ertis Olympic Усольского микрорайона города Павлодара. Автомобиль «Нива» провалился под лед. Прибывшие спасатели с помощью лебедки и канатов вытащили его на берег.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники ДЧС области, служба «102». Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Константин Вноровский
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