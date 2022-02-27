16:48 27.02.2022
Автомобиль провалился под лед в Павлодаре
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Инцидент произошел 26 февраля. В 18:25 на пульт «112» Департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что легковая машина провалилась под лед, сообщает Zakon.kz.
Это случилось в районе бассейна Ertis Olympic Усольского микрорайона города Павлодара. Автомобиль «Нива» провалился под лед. Прибывшие спасатели с помощью лебедки и канатов вытащили его на берег.
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники ДЧС области, служба «102». Пресс-служба ДЧС Павлодарской области