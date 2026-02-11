#Казахстан в сравнении
Происшествия

Семейная пара на автомобиле провалилась под лед в Карагандинской области

женщина утонула вместе с машиной, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 19:46 Фото: freepik
10 февраля на пульт 112 ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что в поселке Топар Абайского района во время рыбалки под лед провалился автомобиль, в котором находилась семейная пара. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента.

Как выяснилось, до прибытия спасателей 69-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды. В медицинской помощи он не нуждался. В течение суток спасатели вели поиски 64-летней женщины, находившейся в автомобиле вместе с супругом.

"Сегодня утром водолазами ДЧС области ее тело было обнаружено в четырех метрах от места обнаружения автомобиля на глубине семи метров и извлечено из воды", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен. Лед не предназначен для движения автомобилей и не гарантирует безопасность.

Ранее сообщалось, что восемь человек спасли из снежного плена в области Улытау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
