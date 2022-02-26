Транспорт с казахстанцами находится в заторе на украино-польской границе

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию в пункте пропуска Корчова – Краковец в Украине, где находятся граждане Казахстана.

Он отметил, что украинская сторона периодически закрывает украино-польскую границу и пограничники досматривают автобусы. А на досмотр каждого транспортного средства тратится как минимум один час. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения – мужчин с 18 до 60 лет не выпускают за пределы страны. По состоянию на 11:00 по времени Нур-Султана первый автобус с 49 гражданами находился на границе с украинской стороны.

Ожидаем, что в ближайшее время он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, в нем 46 человек. В настоящее время он тоже стоит в очереди на границе. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Смадияров добавил, что колонна автомашин, где находятся 79 человек, выехавших из посольства Казахстана в Киеве, стоит в транспортном заторе примерно в 20 км от указанного пункта пропуска. Консул Казахстана в Польше на КПП Корчова – Краковец с польской стороны обеспечивает переход границы нашими гражданами. Борт авиакомпании Air Astana сейчас пребывает в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке граждан из аэропорта города Катовице.

Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши. Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе восемь сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро детей.

Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собрались порядка 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели из-за вероятности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением.

Первые рейсы, отправленные на границу, еще не вернулись во Львов, они стоят в очереди. Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что на несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее, в мирное время, стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тыс. долларов за один автобус. Поэтому этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения. Айбек Смадияров

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По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9:30 по местному времени из посольства в направлении города Львова отправился 54-местный автобус с 39 казахстанскими гражданами. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просят собраться возле посольства РК.

На вопрос, не просили ли помощи в эвакуации соседи по Центральной Азии, представитель МИДа сказал, что не может официально ответить, но, скорее всего, обращались.

Как вы видите, мы с первых же дней объявили об эвакуации и начали этот процесс. Многие страны просто рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Украины. Это процесс нелегкий, начиная со сбора в Киеве и во Львове. Львов – это более западная часть, и там более безопасно, поэтому всех туда собираем, потом нужно доехать до границы, проехать границу, приехать на этот аэродром. Все думают, что это как в мирное время, сел в автобус – и через два часа ты там. Но представьте, от Львова до границы всего 100 км, а они преодолевали это расстояние семь часов. Айбек Смадияров

Также официальный представитель МИД РК добавил, что сотрудники посольства не могут найти автобусы, готовые поехать до границы.

Не работают банкоматы, продуктовые магазины. Около 20 тыс. долларов некоторые просили за несколько автобусов. Наши дипломатические машины все задействованы максимально. Айбек Смадияров