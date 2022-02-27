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19:23 27.02.2022

Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России, Шойгу, особый режим боевого дежурства Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Путин, Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но и высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России, передает РИА Новости.

Коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелигитимные санкции, о которых все знают, но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Президент России Владимир Путин

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