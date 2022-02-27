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20:11 27.02.2022

МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле

Не подтверждает, Гомеле Фото: Facebook/МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украина открыта к переговорам по прекращению вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко

Ранее в Кремле сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами о нейтральном статусе их страны, местом встречи должен был стать Гомель. Возглавил российскую делегацию помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Украинская сторона сначала отказалась от переговоров на территории Беларуси. Затем стали поступать сообщения, что в Киеве все же согласились на встречу, это подтвердили Мединский и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В российском МИД отмечали, что переговоры не будут означать отказа от российской спецоперации на Украине.

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