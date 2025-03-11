Завершился первый раунд переговоров между Украиной и США

Фото: Х/Andrii Sybiha

Переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской делегациями 11 марта стартовали в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает МИД Украины, передает Zakon.kz.

Украину представили: глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. От США – госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц. Переговоры проходили за закрытыми дверями, известно немногое, однако стороны подали позитивные сигналы: Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил: "Встреча с командой США началась очень конструктивно, и мы работаем над достижением справедливого и прочного мира".

До начала переговоров украинский политик дал интервью британской газете The Guardian, где сказал, что "украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни". Он также обозначил свое видение мирного урегулирования: "Прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами. Ряд условий имеют решающее значение заранее, чтобы гарантировать, что мир – когда он наступит – будет прочным. Это включает в себя оказание политического и финансового давления на Россию с целью повышения стоимости возобновления конфликта".

Американская делегация обошлась одной фразой: госсоветник по национальной безопасности Майкл Уолтц на вопрос журналистов CNN о том, как прошла встреча, ответил: "Достигаем цели" (getting there). Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед встречей США и Украины.



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