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Законодательство РК
20:53 27.02.2022

Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН

Ситуация в Украине 27 февраля Фото: МИД Украины
В Украине идут боевые действия. Российские войска продолжают продвижение по территории страны, это подтверждает и украинская сторона. 28 февраля в ООН планируется обсудить проект резолюции по Украине, сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • В Белграде телебашня загорелась бело-сине-красными цветами российского флага. Ранее сербская столица поддержала военную операцию России по защите гражданского населения на Донбассе.

  • В Facebook появляются инструкции на украинском языке, как сделать «коктейль Молотова».

  • Росавиация закрыла небо для самолетов из Латвии, Литвы, Эстонии, Словении.

  • Путин выразил особую признательность Силам специальных операций России, которые героически выполняют воинский долг в ходе операции на Украине.

  • Компании Intel и AMD, производящие процессоры для компьютеров, приостановили поставки в Россию.

  • Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН планирует обсудить проект резолюции по Украине завтра, 28 февраля. Инициатором выступили США.

  • Финляндия закроет воздушное пространство для российских самолетов.

  • Зеленский: То, что российские военные делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, и поселкам, тянет на международный трибунал.

  • Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для РФ.

  • Эксперты: доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов российских банков, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю курс вернется к 85 рублям.

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.

  • Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

  • Глава МИД Германии о поставках оружия в Украину: мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов.

  • Египет призвал Лигу арабских государств провести срочную встречу по ситуации на Украине.

  • Норвегия и Австрия закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ.

  • Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских кораблей.

  • Офис президента Украины подтвердил, что украинская делегация встретится с Россией для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

  • Представитель МИД Украины заявил, что не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле.

  • Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель как место переговоров.

  • Зеленский заявил, что Лукашенко взял на себя ответственность, что размещенная в Белоруссии авиация будет на земле во время переговоров Украины и РФ.

  • Замглавы МИД РФ Руденко: Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития в Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины.

  • Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 122 тыс.

  • «Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме.

  • США столкнули Украину в огонь, а сами остались в стороне – китайское Global Times.

  • Небо для российских самолетов закрыла Бельгия и Исландия.

  • Европарламент поддержит новые санкции против России, которые коснутся отключения РФ от SWIFT, ограничения деятельности Центробанка РФ и лишения российского бизнеса возможности использовать международные финансовые активы.

  • Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.

  • Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России.

Военные действия

  • В Харьков утром заехала российская техника, ее заметили на Алексеевке и в районе станции метро «Киевская». Глава ОГА Олег Синегубов подтвердил, что российские войска вошли в город.

  • Новая Каховкая - под контролем России, заявил мэр Коваленко. В городе сняты все украинские флаги.

  • В ЛНР причиной взрыва на нефтебазе в Ровеньках назвали ракетный удар ВСУ.

  • МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем.

  • Генштаб Украины: Воздушные Силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

  • Генштаб Украины: Харьков полностью под контролем Украины. Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от российских военных

  • Минобороны РФ: 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие.

  • Минобороны РФ: За минувшие сутки ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик.

  • Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

  • Минобороны РФ: Российские военные зафиксировали удар украинских военных по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе в самом городе. Есть жертвы среди мирных жителей.

  • Украина создает иностранный легион для добровольцев из-за рубежа — Reuters со ссылкой на Зеленского.

  • Советник президента Украины Подоляк: позиция Зеленского остается прежней – только реальные переговоры, никаких ультиматумов.

  • Подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе и взяли под контроль четыре населенных пункта.

  • Прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк: из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения.

  • Над Мелитополем подняли российские триколоры. Кабинет бывшего мэра пуст, а жителям проводят электричество.

  • Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

  • Кадыров призвал начать в Украине крупномасштабную операцию по всем направлениям.

  • Украинские военные начали массово применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева, заявили в Минобороны РФ.

  • Минобороны РФ: при огневой поддержке России группировка войск ЛНР продвинулась на 56 км, а ДНР – еще на 3 км. Завершается разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток», взяты Анадоль и Андреевка.

  • Минобороны РФ: В Мариуполе штурмовые отряды националистов из Львовской области размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах.

Константин Вноровский
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