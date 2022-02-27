Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН
Политика и экономика
В Белграде телебашня загорелась бело-сине-красными цветами российского флага. Ранее сербская столица поддержала военную операцию России по защите гражданского населения на Донбассе.
В Facebook появляются инструкции на украинском языке, как сделать «коктейль Молотова».
Росавиация закрыла небо для самолетов из Латвии, Литвы, Эстонии, Словении.
Путин выразил особую признательность Силам специальных операций России, которые героически выполняют воинский долг в ходе операции на Украине.
Компании Intel и AMD, производящие процессоры для компьютеров, приостановили поставки в Россию.
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН планирует обсудить проект резолюции по Украине завтра, 28 февраля. Инициатором выступили США.
Финляндия закроет воздушное пространство для российских самолетов.
Зеленский: То, что российские военные делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, и поселкам, тянет на международный трибунал.
Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для РФ.
Эксперты: доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов российских банков, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю курс вернется к 85 рублям.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.
Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов.
Глава МИД Германии о поставках оружия в Украину: мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов.
Египет призвал Лигу арабских государств провести срочную встречу по ситуации на Украине.
Норвегия и Австрия закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ.
Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских кораблей.
Офис президента Украины подтвердил, что украинская делегация встретится с Россией для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
Представитель МИД Украины заявил, что не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле.
Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель как место переговоров.
Зеленский заявил, что Лукашенко взял на себя ответственность, что размещенная в Белоруссии авиация будет на земле во время переговоров Украины и РФ.
Замглавы МИД РФ Руденко: Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития в Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины.
Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 122 тыс.
«Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме.
США столкнули Украину в огонь, а сами остались в стороне – китайское Global Times.
Небо для российских самолетов закрыла Бельгия и Исландия.
Европарламент поддержит новые санкции против России, которые коснутся отключения РФ от SWIFT, ограничения деятельности Центробанка РФ и лишения российского бизнеса возможности использовать международные финансовые активы.
Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.
Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России.
Военные действия
В Харьков утром заехала российская техника, ее заметили на Алексеевке и в районе станции метро «Киевская». Глава ОГА Олег Синегубов подтвердил, что российские войска вошли в город.
Новая Каховкая - под контролем России, заявил мэр Коваленко. В городе сняты все украинские флаги.
В ЛНР причиной взрыва на нефтебазе в Ровеньках назвали ракетный удар ВСУ.
МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем.
Генштаб Украины: Воздушные Силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.
Генштаб Украины: Харьков полностью под контролем Украины. Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от российских военных
Минобороны РФ: 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие.
Минобороны РФ: За минувшие сутки ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик.
Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.
Минобороны РФ: Российские военные зафиксировали удар украинских военных по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе в самом городе. Есть жертвы среди мирных жителей.
Украина создает иностранный легион для добровольцев из-за рубежа — Reuters со ссылкой на Зеленского.
Советник президента Украины Подоляк: позиция Зеленского остается прежней – только реальные переговоры, никаких ультиматумов.
Подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе и взяли под контроль четыре населенных пункта.
Прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк: из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения.
Над Мелитополем подняли российские триколоры. Кабинет бывшего мэра пуст, а жителям проводят электричество.
Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Кадыров призвал начать в Украине крупномасштабную операцию по всем направлениям.
Украинские военные начали массово применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева, заявили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: при огневой поддержке России группировка войск ЛНР продвинулась на 56 км, а ДНР – еще на 3 км. Завершается разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток», взяты Анадоль и Андреевка.
Минобороны РФ: В Мариуполе штурмовые отряды националистов из Львовской области размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах.