Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН

В Белграде телебашня загорелась бело-сине-красными цветами российского флага. Ранее сербская столица поддержала военную операцию России по защите гражданского населения на Донбассе.

В Facebook появляются инструкции на украинском языке, как сделать «коктейль Молотова».

Росавиация закрыла небо для самолетов из Латвии, Литвы, Эстонии, Словении.

Путин выразил особую признательность Силам специальных операций России, которые героически выполняют воинский долг в ходе операции на Украине.

Компании Intel и AMD, производящие процессоры для компьютеров, приостановили поставки в Россию.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН планирует обсудить проект резолюции по Украине завтра, 28 февраля. Инициатором выступили США.

Финляндия закроет воздушное пространство для российских самолетов.

Зеленский: То, что российские военные делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, и поселкам, тянет на международный трибунал.

Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для РФ.

Эксперты: доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов российских банков, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю курс вернется к 85 рублям.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.

Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

Глава МИД Германии о поставках оружия в Украину: мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов.

Египет призвал Лигу арабских государств провести срочную встречу по ситуации на Украине.

Норвегия и Австрия закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ.

Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских кораблей.

Офис президента Украины подтвердил, что украинская делегация встретится с Россией для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Представитель МИД Украины заявил, что не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле.

Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель как место переговоров.

Зеленский заявил, что Лукашенко взял на себя ответственность, что размещенная в Белоруссии авиация будет на земле во время переговоров Украины и РФ.

Замглавы МИД РФ Руденко: Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития в Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины.

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 122 тыс.

«Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме.

США столкнули Украину в огонь, а сами остались в стороне – китайское Global Times.

Небо для российских самолетов закрыла Бельгия и Исландия.

Европарламент поддержит новые санкции против России, которые коснутся отключения РФ от SWIFT, ограничения деятельности Центробанка РФ и лишения российского бизнеса возможности использовать международные финансовые активы.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.