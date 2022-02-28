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01:39 28.02.2022

Страны G7 договорились о новых поставках оружия на Украину

G7, поставки оружия в Украину Фото: Instagram/elizabeth.truss.mp
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения на Украину, сообщает Zakon.kz.
Мы договорились продолжать поставки оборонительного оружия и оборудования на Украину, а также усилить санкции для ослабления российской экономики. Глава МИД Британии Лиз Трасс

По ее словам, Путин должен потерпеть неудачу, а суверенитет Украины необходимо восстановить.

Она добавила, что лидеры МИД стран G7, согласились продолжить поставки оборонительного вооружения и оборудования на Украину, усилить санкции для ослабления российской экономики.

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