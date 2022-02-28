Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:21 28.02.2022

В Германии хотят полностью перейти к зеленой энергетике к 2035 году

Зеленая энергетика Германия Фото: pixabay
Переход Германии к возобновляемой энергетике позволит забыть о газе, нефти и угле из России. К 2030 году в стране планируют удвоить мощность ветровых станций на суше, сообщает Zakon.kz.

Федеральное правительство Германии намерено к 2035 году полностью обеспечить страну электроэнергией, получаемой из возобновляемых источников. Об этом заявил парламентский статс-секретарь в министерстве ФРГ по делам экономики и защиты климата Оливер Кришер, сообщает Deutsche Welle.

Такой шаг не только пойдет на пользу защите климата, но и сделает Германию независимой от газа, нефти и угля из России, указал Кришер. Поправка к закону о возобновляемой энергии готова, добавил политик.

За пять лет до этого доля возобновляемых источников энергии должна достичь 80%. Профильное министерство уже объявило, что к 2030 году мощность наземных ветровых электростанций удвоится и составит примерно 110 гигаватт, а мощность солнечных увеличится более чем втрое, до 200 гигаватт. Кроме того, должны вырасти ставки субсидирования установки солнечных батарей на крышах частных домов.

Из-за ситуации в Украине Берлин готовится полностью прекратить поставки газа и нефти из России.

Данияр Кунафин
Германия
Казахстан также почувствует последствия санкций против России – экспертное мнение
27.02.2022
Трамп об Украине: Этого бы не произошло, если бы я был президентом
27.02.2022
Ситуация в Украине: Трамп обвинил Байдена, SWIFT готова отключить Россию
27.02.2022
В Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия»
27.02.2022
Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН
27.02.2022
Главная Топ LIVE Все