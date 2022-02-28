В Германии хотят полностью перейти к зеленой энергетике к 2035 году

Федеральное правительство Германии намерено к 2035 году полностью обеспечить страну электроэнергией, получаемой из возобновляемых источников. Об этом заявил парламентский статс-секретарь в министерстве ФРГ по делам экономики и защиты климата Оливер Кришер, сообщает Deutsche Welle.

Такой шаг не только пойдет на пользу защите климата, но и сделает Германию независимой от газа, нефти и угля из России, указал Кришер. Поправка к закону о возобновляемой энергии готова, добавил политик.

За пять лет до этого доля возобновляемых источников энергии должна достичь 80%. Профильное министерство уже объявило, что к 2030 году мощность наземных ветровых электростанций удвоится и составит примерно 110 гигаватт, а мощность солнечных увеличится более чем втрое, до 200 гигаватт. Кроме того, должны вырасти ставки субсидирования установки солнечных батарей на крышах частных домов.

Из-за ситуации в Украине Берлин готовится полностью прекратить поставки газа и нефти из России.