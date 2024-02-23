Зеленую энергию хотят внедрить в теплоснабжение Казахстана

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании в Сенате рассказал, что в Казахстане возобновляемые источники энергии (ВИЭ) планируют внедрять в систему централизованного теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Эти планы есть в поправках о теплоэнергетике.

"Предполагаются нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), а также введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива". Алмасадам Саткалиев

Главные инструменты, вводимые проектом закона:

стратегические показатели и мастер-планы;

новая тарифная методология и экономически обоснованные тарифы;

технические нормы и коммерческий учет;

планомерное привлечение инвестиций;

бюджетная поддержка уязвимых потребителей;

единая теплоэнергетическая компания;

мониторинг и контроль;

регулирование отношений между субъектами;

обязательства по энергоэффективности и ВИЭ.

"При этом необходимо отметить, что предлагаемые нормы позволят обеспечить прямую реализацию электроэнергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ для субъектов оптового рынка электрической энергии". Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что Казахстан с площадью, занимающей девятое место в мире, обладает значительным потенциалом для развития сектора возобновляемых источников энергии. Обширные территории страны обладают высоким потенциалом развития ветровой, солнечной и гидроэнергетики, внедрения современных технологий и устойчивого развития.

"В ближайшие время республика имеет все возможности занять лидирующие позиции в мире по развитию ветровой генерации, которая будет максимально стабильной, равномерно распределенной по всей территории страны, минимально воздействовать на рост тарифов у конечных потребителей. Климат в Казахстане благоприятен для строительства ветряных электростанций из-за наличия ветровых коридоров со скоростью ветра более 5 м/с, что необходимо для работы ветряных турбин. По экспертным оценкам, энергетический потенциал ветроэнергетики в Казахстане составляет не менее 920 млрд кВтч в год. При этом Каспийский регион, Южный регион, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота, расположенные на юго-востоке страны, обладают самым высоким потенциалом ветровой энергии". Алмасадам Саткалиев

Что касается потенциала солнечной энергии, то в южных регионах страны это около 2200-3000 солнечных часов в год, что, по словам Саткалиева, позволяет быть конкурентноспособными с самыми солнечными странами в мире. Наиболее предпочтительные районы размещения солнечной генерации – Приаралье и южные области Казахстана, испытывающие дефицит электроэнергии.

Еще одним из направлений развития является использование маломасштабных объектов ВИЭ домохозяйствами, малым и средним предпринимательством, в том числе удаленных населенных пунктов от электросетевой инфраструктуры. В соответствии с законом "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" в целях развития использования маломасштабных объектов ВИЭ предусмотрена возможность продажи излишков электрической энергии. Сейчас рассматривается возможность введения дополнительных механизмов стимулирования развития сектора маломасштабных ВИЭ среди казахстанцев.

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