Еще одну майнинговую ферму выявили в Казахстане

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае, где расположено ТОО «EG», наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период, составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт⋅ч). Пресс-служба АФМ РК

Также в ведомстве уточнили, какое оборудование было обнаружено во время обыска.

В ходе обыска на данной территории найдено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование ASIC марок Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что по данному факту ведется следствие.