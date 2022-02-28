09:49 28.02.2022
Еще одну майнинговую ферму выявили в Казахстане
Фото: pixabay
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам, занимающимся цифровым майнингом, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае, где расположено ТОО «EG», наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период, составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт⋅ч).Пресс-служба АФМ РК
Также в ведомстве уточнили, какое оборудование было обнаружено во время обыска.
В ходе обыска на данной территории найдено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование ASIC марок Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что по данному факту ведется следствие.