Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане майнинг-ферма потребляла энергию, как целый район: АФМ озвучило ущерб и последствия

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:04 Фото: Zakon.kz
Астанинские майнеры находятся под следствием. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы без соответствующей лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным АФМ, подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

Специалисты посчитали, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге.

"В ходе досудебного расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат.

Также в АФМ подчеркнули, что лишь с начала 2024 года в сфере незаконного оборота цифровых активов состоялось 7 приговоров, арестовано имущество добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с законом "О цифровых активах" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".

Ранее сообщалось, что группа лиц в Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin, без наличия соответствующей лицензии. Они заработали более 100 млн тенге.

Читайте также

Назначен новый глава управления госактивов Алматы
Назначен новый глава Управления госактивов Алматы
Постановление
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану
Апелляция по делу олигарха Нурлана Тлеубаева: какое решение вынес суд
Апелляция по делу олигарха Нурлана Тлеубаева: какое решение вынес суд
Анастасия Московчук
АФМ РК Астана 2024 год Майнинг Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: