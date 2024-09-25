В Астане майнинг-ферма потребляла энергию, как целый район: АФМ озвучило ущерб и последствия

Астанинские майнеры находятся под следствием. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы без соответствующей лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным АФМ, подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

Специалисты посчитали, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге.

"В ходе досудебного расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат.

Также в АФМ подчеркнули, что лишь с начала 2024 года в сфере незаконного оборота цифровых активов состоялось 7 приговоров, арестовано имущество добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с законом "О цифровых активах" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".

Ранее сообщалось, что группа лиц в Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin, без наличия соответствующей лицензии. Они заработали более 100 млн тенге.

