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11:00 28.02.2022

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги

Футбол Финал Кубок АЛ Фото: Instagram/liverpoolfc
На знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся финальный матч Кубка английской лиги сезона 2021/22 между лучшим клубом мира «Челси» и 19-кратным чемпионом Англии «Ливерпулем», сообщает Zakon.kz.

Две титулованные команды мира не смогли открыть счет в основное и дополнительное время игры. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, где фортуна была на стороне «Ливерпуля». Табло стадиона «Уэмбли» в итоге зафиксировало счет — 11:10 в пользу «красных». У лондонцев не смог реализовать свой шанс вратарь Кепа Аррисабалага.

Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».

Следующий интересный поединок в Англии намечается 6 марта, когда пройдет дерби «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед».

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Куандык Шынасилов
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