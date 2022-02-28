11:00 28.02.2022
«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги
Фото: Instagram/liverpoolfc
На знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся финальный матч Кубка английской лиги сезона 2021/22 между лучшим клубом мира «Челси» и 19-кратным чемпионом Англии «Ливерпулем», сообщает Zakon.kz.
Две титулованные команды мира не смогли открыть счет в основное и дополнительное время игры. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, где фортуна была на стороне «Ливерпуля». Табло стадиона «Уэмбли» в итоге зафиксировало счет — 11:10 в пользу «красных». У лондонцев не смог реализовать свой шанс вратарь Кепа Аррисабалага.
Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».
Следующий интересный поединок в Англии намечается 6 марта, когда пройдет дерби «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед».
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