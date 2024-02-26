"Ливерпуль" в десятый раз выиграл Кубок английской лиги

25 февраля на стадионе "Уэмбли" определился обладатель Кубка английской лиги. "Ливерпуль" победил "Челси" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Основное время матча между "Ливерпулем" и "Челси" завершилось нулевой ничьей, но дополнительное время принесло зрителям захватывающие моменты. На 118-й минуте защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк забил единственный гол в поединке, принеся своей команде победу.



Игра была напряженной и полна эмоций. В первом тайме гол Рахима Стерлинга в ворота "Ливерпуля" был отменен из-за офсайда, а во втором тайме сам Вирджил ван Дейк поразил ворота "Челси".



"Ливерпуль" играл без нескольких ключевых игроков из-за травм, включая Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса и Доминика Собослая. Кроме того, в первом тайме команда потеряла еще одного игрока – 21-летнего голландского полузащитника Райана Гравенберха, который покинул поле на носилках из-за травмы голеностопа.



Это уже третий финал Кубка лиги между "Ливерпулем" и "Челси". В 2005 году победу одержала "Челси" (3:2 в дополнительное время), а в 2022 году триумфировал "Ливерпуль" (0:0 в основное время, 11:10 в серии пенальти).



С этой победой "Ливерпуль" становится рекордсменом по числу побед в турнире, который проводится с 1960 года – на его счету уже 10 трофеев.

Ранее, 25 февраля в Анталии (Турция) состоялся решающий матч Суперкубка Казахстана по футболу между командами "Ордабасы" и "Тобол". Как и четыре дня назад, в финале зимнего Кубка страны все решилось в серии пенальти, где теперь удача оказалась на стороне костанайского коллектива. Если 21 февраля южане были сильнее в серии послематчевых пенальти (7:6), то в финале Суперкубка повезло теперь уже североказахстанцам – 5:4. Основное время финального противостояния закончилось боевой ничьей – 1:1.



