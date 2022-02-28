Новые правила пожарной безопасности вводятся в Казахстане

Новые правила утверждены приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года.

Так, говорится, что пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственниками, руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, ИП, физическими лицами, лицами, имеющими право владеть, пользоваться или распоряжаться объектом или помещением.

Руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности приказом назначают лиц, обеспечивающих пожарную безопасность на отдельных участках работ.

Работники организаций допускаются к работе после прохождения обучения и инструктажа по вопросам пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

В зданиях и сооружениях (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускается:

хранить и складировать в подвалах, цокольных этажах, чердаках, технических этажах и помещениях, вентиляционных камерах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид, взрывопожароопасные, горючие вещества и материалы; использовать и применять подвалы, цокольные этажи, чердаки, технические этажи и помещения, вентиляционные камеры не по целевому назначению, кроме случаев, предусмотренных проектной документацией; эксплуатировать лифтовые холлы не по целевому назначению; снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); загромождать двери, люки, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; устанавливать решетки на окнах всех этажей здания и приямках у окон подвалов (за исключением помещений объектов уголовно-исполнительной системы и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров); остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; устраивать в лестничных клетках, площадках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов; устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) встроенные помещения, кроме случаев, предусмотренных проектной документацией; загромождать и закрывать проходы к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также к местам крепления спасательных устройств.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2022 года.