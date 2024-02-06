Новые правила пожарной безопасности в лесах утвердили в Казахстане

Министр экологии приказом от 1 февраля 2024 года утвердил в новой редакции Правила пожарной безопасности в лесах, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены рядом новых понятий:

пожароопасный сезон в лесу – часть календарного года, определяемая уполномоченным органом в области лесного хозяйства, областным исполнительным органом исходя из климатических и погодных факторов, в течение которого возможна угроза возникновения лесного пожара;

– часть календарного года, определяемая уполномоченным органом в области лесного хозяйства, областным исполнительным органом исходя из климатических и погодных факторов, в течение которого возможна угроза возникновения лесного пожара; противопожарный разрыв – специально разрубленная в лесу просека шириной 10-20 метров, очищенная от горючих материалов, с противопожарной минерализованной полосой, дорогой с целью организации препятствий на пути распространения лесных пожаров и создающая условия для их тушения;

– специально разрубленная в лесу просека шириной 10-20 метров, очищенная от горючих материалов, с противопожарной минерализованной полосой, дорогой с целью организации препятствий на пути распространения лесных пожаров и создающая условия для их тушения; профилактика лесного пожара – комплекс мероприятий, направленных на предотвращения возникновения и распространения лесного пожара;

– комплекс мероприятий, направленных на предотвращения возникновения и распространения лесного пожара; пожарная техника – технические средства для предотвращения, ограничения развития и тушения лесного пожара, защиты людей, техники и материальных ценностей от опасных факторов пожара;

– технические средства для предотвращения, ограничения развития и тушения лесного пожара, защиты людей, техники и материальных ценностей от опасных факторов пожара; пожарно-техническое вооружение — это пожарное оборудование, ручной пожарный инструмент, пожарно-спасательные устройства, средства индивидуальной защиты пожарных от опасных факторов пожара технические устройства, вывозимые на место пожара;

— это пожарное оборудование, ручной пожарный инструмент, пожарно-спасательные устройства, средства индивидуальной защиты пожарных от опасных факторов пожара технические устройства, вывозимые на место пожара; распространение пожара – увеличение размера лесного пожара в результате продвижения его кромки;

– увеличение размера лесного пожара в результате продвижения его кромки; крупный лесной пожар – развитие и распространение пожара на угодьях лесного фонда: лесные покрытые лесом 25 гектаров и выше; лесные непокрытые лесом 50 гектаров и выше; нелесные 100 гектаров и выше на участках государственного лесного фонда;

– развитие и распространение пожара на угодьях лесного фонда: лесные покрытые лесом 25 гектаров и выше; лесные непокрытые лесом 50 гектаров и выше; нелесные 100 гектаров и выше на участках государственного лесного фонда; ситуационный центр – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для информационно-аналитического и коммуникационного обеспечения решения задач по охране государственного лесного фонда от пожаров и незаконных рубок.

Согласно правилам, органом, обеспечивающими пожарную безопасность в лесах являются уполномоченный орган в области лесного хозяйства, его ведомство, территориальные подразделения ведомства, органы местного государственного управления и самоуправления и государственные лесовладельцы в пределах их компетенции, определенной Лесным кодексом.

Акиматы областей, города республиканского значения, столицы выполняют мероприятия в соответствии со статьей 15 Кодекса:

оснащают устройствами системы раннего обнаружения лесных пожаров для организации и обеспечения охраны на территории государственного лесного фонда с передачей информации в режиме реального времени в Ситуационный центр Уполномоченного органа;

в целях профилактики и ликвидации последствии лесных пожаров обеспечивают привлеченные для тушения лесных пожаров воздушные судна с водо-сливными устройствами горюче-смазочными материалами.

Для обеспечения охраны от пожаров населенных пунктов, расположенных в лесах, местными исполнительными органами и лесовладельцами разрабатываются и выполняются мероприятия, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство минерализованных полос шириной не менее четырех метров, удаление в летний период сухой растительности).

Минерализованные полосы и противопожарные разрывы планируются в соответствии с лесоустроительным проектом и планом противопожарного устройства.

В государственных учреждениях лесного хозяйства и в природоохранных учреждениях создаются противопожарные службы, в составе которых формируются лесные пожарные станции.

На участках лесного фонда, переданных в лесопользование, а также на участках частных лесов создаются пожарные пункты.

Резервными силами для борьбы с лесными пожарами являются работники (рабочие, служащие) государственных лесных учреждений, особо охраняемых природных территорий и лесопользователей.

Для патрулирования труднодоступных и наиболее подверженных пожарам ценных участков лесов, а также для пожаротушения привлекаются силы и средства специализированных организаций, учреждений, выполняющие авиационные работы по охране лесов и защите лесного фонда.

Патрулирование беспилотными летательными аппаратами осуществляется ежедневно в дневное время суток в зависимости от погодных условий в период пожароопасного сезона.

Для тушения крупных лесных пожаров привлекаются подразделения государственной противопожарной службы и службы гражданской защиты, их противопожарная техника, транспортные средства.

Помимо этого в охране лесного фонда от пожаров, их предупреждении и тушении участвуют общественные пожарные объединения.

Наиболее подверженные грозовым разрядам участки леса оборудуются молниеотводами (молниезащитными устройствами, громоотводами) на основании проектных изысканий.

Лесопользователи ежегодно реализуют планы противопожарных мероприятий, разработанные в соответствии с требованиями к планам противопожарных мероприятий.

Государственные лесовладельцы до начала пожароопасного сезона осуществляют подготовку к нему.

Для этого проводится инвентаризация пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи, определяется их соответствие нормам и нормативам по охране, защите, пользованию лесным фондом, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда. Степень готовности определяют согласно приложению.

Информация о готовности к пожароопасному сезону направляется территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в организации, в ведении которых находятся государственные лесовладельцы.

Как организуется пожарная безопасность в лесах

Государственные лесовладельцы выполняют требования пожарной безопасности в лесах и обеспечивают выполнение следующих мероприятий по профилактике лесных пожаров:

обеспечивают противопожарное и санитарное обустройство территории лесного фонда, предупреждают, своевременно обнаруживают и пресекают нарушения настоящих Правил, принимают необходимые меры по тушению лесных пожаров;

оказывают содействие лесопользователям при разработке ими планов противопожарных мероприятий;

ведут регистрацию лесных пожаров.

Что нельзя делать в лесу в пожароопасный сезон:

разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, а также установка мангалов, очагов для приготовления пищи вне специально установленных и оборудованных мест;

бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу, использовать открытый огонь и курить в неотведенных местах;

употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся, тлеющих материалов;

оставлять пропитанный горюче-смазочными веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для этого местах;

заправлять топливные баки при работающих двигателях внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить, пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

применять фейерверки и иные виды огневых эффектов;

передвигаться на технике при отсутствии искрогасителей выхлопных труб;

заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и механизмов, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;

посещать населению участки лесного фонда при высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности (чрезвычайная опасность) за условиями погоды;

бросать стекла, стеклянную тару (стеклянные бутылки, банки и другие).

Помимо этого не допускается проводить отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях, проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстановки.

В остальных местах костры разводят на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 4м при наличии первичных средств пожаротушения (ранцевые лесные опрыскиватели, хлопушки, штыковые лопаты, емкости с водой). Костер тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления.

Что должны делать государственные лесовладельцы и лесопользователи:

при рубке леса, независимо от способа и времени рубок, при строительстве в лесу дорог, газонефтепроводов, линий электропередач, связи, радио и коммуникаций производить очистку мест рубок от порубочных остатков, уборку оставшейся древесины и легковоспламеняющихся материалов в порядке и в сроки, устанавливаемые владельцами участков лесного фонда в разрешительных документах на лесопользование;

при работах в лесу хранить горюче-смазочные материалы в стандартной закрытой таре, очищать места их хранения в радиусе пяти метров от растительного покрова, древесных и легковоспламеняющихся остатков, окаймлять минерализованными полосами шириной не менее четырех метров;

при использовании в работе взрывчатых веществ заблаговременно уведомлять владельцев участков лесного фонда о месте и времени проведения взрывных работ, прекращать взрывные работы при IV – V классах пожарной опасности по условиям погоды;

в местах работ и расположения объектов иметь средства для тушения лесных пожаров, содержать указанные оборудование и средства во время пожароопасного сезона в полной готовности к немедленному использованию в случае возникновения пожара;

создавать на пожароопасный сезон в подразделениях, производящих работу в лесу, а также в поселках, расположенных в лесу, подготовленные общественные пожарные объединения из числа рабочих, служащих, граждан для использования при тушении возникающих пожаров;

лесопользователями долгосрочного лесопользования по заготовке древесины, на пожароопасный сезон в арендованных лесничествах создаются пожарные пункты сосредоточения пожарного оборудования и инвентаря для тушения лесных пожаров. Количество созданных пожарных пунктов – из расчета на каждый мастерский участок.

Не допускается засорение бытовыми отходами, свалка мусора, строительными остатками и отбросами в лесу.

Мусор сжигают вблизи леса только на специально отведенных участках при соблюдении следующих условий:

места для сжигания (котлованы, площадки) отводятся на расстоянии не менее пятидесяти метров от стен хвойного леса, отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, не менее двадцати пяти метров от стен лиственного леса и отдельно растущих лиственных деревьев;

территория вокруг мест для сжигания мусора очищается в радиусе двадцать метров от сухостоя, валежника, порубочных остатков, других легковоспламеняющихся материалов и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее четырех метров, а на участках вблизи хвойного леса на сухих почвах - не менее пяти метров;

в пожароопасный сезон сжигание мусора производится только при I - II классах пожарной опасности в безветренную, дождливую погоду под наблюдением специально выделенных лиц. В засушливые периоды сжигание мусора не производится.

места для сжигания (котлованы, площадки) оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Граждане, руководители организаций, осуществляющих работы имеющих объекты на территории лесного фонда, перед началом пожароопасного сезона, а лица, ответственные за проведение культурно-массовых мероприятий – перед выездом, выходом отдыхающих в лес проводят инструктаж рабочим, служащим, участникам культурно-массовых мероприятий о соблюдении настоящих Правил, предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах их тушения.

Как тушить лесные пожары

Лица, обнаружившие лесной пожар, сообщают о нем работникам лесного хозяйства государственного лесовладельца, государственной противопожарной службе, местным исполнительным органам.

При поступлении сообщения о пожаре, руководитель противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории выполняет следующие мероприятия:

исполняет указания руководителя лесного учреждения, руководителя лесничества (по принадлежности);

принимает меры к незамедлительному выезду пожарной команды;

принимает решения к выезду команды или частной команды;

с учетом погодных условий и вида пожара определяет необходимое количество сил и средств.

Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесного учреждения и особо охраняемой природной территории возлагается на руководителя лесного учреждения и особо охраняемых природных территорий.

Непосредственное руководство работами по тушению каждого лесного пожара в районах наземной охраны на территории лесничества осуществляет лесничий, руководитель противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории, либо начальник пункта пожаротушения лесопользователя.

До прибытия лесничего и сил противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории, руководство тушением лесного пожара осуществляется работником государственной лесной охраны, государственным инспектором по охране особо охраняемой природной территории (помощником лесничего, мастером леса либо инспектором, лесником), закрепленным за соответствующей территорией.

В случае усложнившейся обстановки руководство тушением лесного пожара осуществляется руководителем, по его поручению, заместителем руководителя лесного учреждения, вышестоящим уполномоченным на то лицом.

Руководителю по тушению лесного пожара необходимо:

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

с помощью беспилотного летательного аппарата (квадрокоптер), вертолета провести аэровизуальную разведку пожара и с учетом природно-климатических условий определить масштабы развития пожара.

В случае увеличения пожара более 5 га, руководитель тушения пожара привлекает силы и средства из других лесничеств, в том числе лесных пожарных станций, а при увеличении пожара до 25 га покрытой лесом площади привлечь силы и средства местных исполнительных органов и государственной противопожарной службы. Помимо этого, основанием для привлечения сил и средств акиматов и государственной противопожарной службы является возникновение верхового пожара, усиление ветра, угроза населенному пункту вне зависимости от площади пожара;

обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных травм, отравлений, ожогов;

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара требований по технике безопасности работ;

обеспечить локализацию и полную ликвидацию, а также организовать личным составом окарауливание;

принять меры по вызову к месту пожара руководителя, должностного лица объекта организации, выполняющей работы на территории, где возник лесной пожар.

Тушение пожара включает стадии:

остановки пожара – прекращения пламенного горения по кромке пожара;

локализации – предотвращения возможности его дальнейшего распространения;

дотушивания – тушения очагов горения внутри пожарища;

окарауливания – дежурства рабочих пожарных команд на пройденной пожаром площади в течение определенного времени, достаточного, чтобы убедиться в отсутствии скрытых очагов горения и возможности возобновления пожара;

ликвидация пожара – окончательное дотушивание всех очагов горения пожарища и отсутствия возможности возобновления пожара.

При выборе тактики тушения руководитель тушения лесного пожара учитывает особенности местности и погодные условия, вид пожара, наличие сил и средств пожаротушения.

Используются следующие основные наземные способы тушения лесных пожаров:

захлестывание, забрасывание грунтом кромки низового пожара;

прокладка минерализованных полос и канав при помощи почвообрабатывающих орудий и взрывчатых материалов;

тушение пожаров водой, растворами огнетушащих химикатов;

отжиг и встречный огонь.

Перед началом работ по тушению лесных пожаров все привлекаемые к этим работам ознакамливаются с порядком их проведения и требованиями по технике безопасности.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2024 года.