Экс-кайратовец Вагнер Лав отметился дебютным голом за чемпионов Дании

Бразилец вышел на поле за пять минут до окончания матча и спас свой коллектив от поражения – 2:2. К 85-й минуте трехкратные чемпионы Дании проигрывали с разницей в один мяч. Наставник «Митьюлланда» Бо Хенриксен выпустил на поле Лава и не прогадал со своей тактикой. Вагнер забил гол в овертайме, тем самым вырвав ничью на последних секундах.

Для бразильца этот мяч стал дебютным в составе «Митьюлланда». Команда после этой ничьей расположилась на второй строчке в турнирной таблице, в их активе 36 очков. Они уступают всего лишь одно очко лидеру чемпионата Дании – Копенгагену.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам – подарок +100% к первому пополнению.