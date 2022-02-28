11:50 28.02.2022
Экс-кайратовец Вагнер Лав отметился дебютным голом за чемпионов Дании
Фото: Instagram/oficialvagnerlove
Бразильский нападающий Вагнер Лав забил свой первый гол в составе датского «Митьюлланда». Экс-игрок алматинского «Кайрата» отметился в гостевой встрече с «Оденсе», в рамках 19-го тура чемпионата Дании, сообщает Zakon.kz.
Бразилец вышел на поле за пять минут до окончания матча и спас свой коллектив от поражения – 2:2. К 85-й минуте трехкратные чемпионы Дании проигрывали с разницей в один мяч. Наставник «Митьюлланда» Бо Хенриксен выпустил на поле Лава и не прогадал со своей тактикой. Вагнер забил гол в овертайме, тем самым вырвав ничью на последних секундах.
Для бразильца этот мяч стал дебютным в составе «Митьюлланда». Команда после этой ничьей расположилась на второй строчке в турнирной таблице, в их активе 36 очков. Они уступают всего лишь одно очко лидеру чемпионата Дании – Копенгагену.
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