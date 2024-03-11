Дебютный гол Гюлера принес победу "Реалу" в Ла Лиге

19-летний турецкий полузащитник Арда Гюлер забил свой первый гол за мадридский "Реал" в рамках матча испанского первенства против "Сельты", сообщает Zakon.kz.

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Гол молодого таланта стал победным в ходе противостояния 28-го тура Ла Лиги, где "сливочные" разгромили "Сельту" со счетом 4:0. Гюлер поставил точку в этой игре на 94-ой минуте, еще один мяч в составе хозяев забил Винисиус. А вот другие два гола гости оформили в свои ворота, автоголы на счету Гуаиты и Домингеса.





Арда Гюлер стал игроком мадридского клуба летом 2023 года, когда перешел из "Фенербахче" за 30 миллионов евро. К сожалению, у турецкого футболиста не все сразу сложилось в Испании, он получил подряд две травмы. Он смог сыграть первый матч за "галактикос" только в начале 2024 года, выйдя в рамках игр Кубка Испании.

"Мы счастливы, мотивированы и сосредоточены, потому что это важный момент сезона, сыграли на своем лучшем уровне. Очки сейчас очень важны. Это три очень важных очка, как и следующие, потому что до конца чемпионата осталось 10 игр. Нам нельзя сейчас терять ценные очки. Гюлер – большой талант, за последнее время он сделал значительный прогресс. Он работает более интенсивно и показал свои качества. У него большое будущее здесь и никто из нас не думает иначе". Карло Анчелотти главный тренер Реала

После успеха над "Сельтой", подопечные Карло Анчелотти продлили свою серию без поражений в Ла Лиге до 22 встреч, 16 побед и 6 ничьих. Королевский коллектив на уровне испанского чемпионата в последний раз проигрывал 24 сентября, когда уступил "Атлетико" – 1:3.

Сейчас "Реал" уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 69 очков, опережая "Жирону" (62) и "Барселону" (61).

В 26-м туре испанского первенства мадридская дружина обыграла "Севилью" – 1:0, благодаря шикарному удару хорватского ветерана Луки Модрича. Первый символический удар в том футбольном матче сделал действующий чемпион UFC в полулегком весе, испанский файтер – Илия Топурия.

