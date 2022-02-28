Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на лечение детей

Согласно изменениям, допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Также можно использовать пенсионные накопления супруга или близких родственников. Для этого стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения.

После получения заключения заявитель выбирает медицинскую организацию, включая зарубежные, и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

В свою очередь уполномоченный оператор при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 рабочих дней с даты получения документов от получателя проверяет целевое использование единовременных пенсионных выплат.

Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения являются:

заключение;

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) или договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда документы составлены на иностранном языке).

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 марта.