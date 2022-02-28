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Законодательство РК
12:47 28.02.2022

Девять вагонов с углем сошли с рельсов в ВКО

уголь Фото: pixabay
В ВКО сошли с рельсов девять вагонов с углем, четыре из них опрокинулись. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что ведутся восстановительные работы, передает Zakon.kz.
Рано утром 28 марта на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись набок.Пресс-служба МИИР РК

Жертв и пострадавших в происшествии нет.

В ведомстве отметили, что данная ситуация не повлияла на движение других поездов.

Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца.Пресс-служба МИИР РК
Оксана Житникова
МИИР РК Восточно-Казахстанская область
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