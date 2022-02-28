Девять вагонов с углем сошли с рельсов в ВКО

Рано утром 28 марта на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись набок. Пресс-служба МИИР РК

Жертв и пострадавших в происшествии нет.

В ведомстве отметили, что данная ситуация не повлияла на движение других поездов.