12:47 28.02.2022
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в ВКО
Фото: pixabay
В ВКО сошли с рельсов девять вагонов с углем, четыре из них опрокинулись. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что ведутся восстановительные работы, передает Zakon.kz.
Рано утром 28 марта на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись набок.Пресс-служба МИИР РК
Жертв и пострадавших в происшествии нет.
В ведомстве отметили, что данная ситуация не повлияла на движение других поездов.
Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца.Пресс-служба МИИР РК