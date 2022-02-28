Тимур Жаксылыков высказался о ситуации на валютном рынке

Риски определенные для валюты есть. Все, что происходит сейчас с курсом российского рубля, конечно, будет оказывать определенное воздействие на казахстанскую экономику и на курс тенге. Но необходимые меры Нацбанк принял, вы их видите. Сегодня утром было сообщение о том, как будут организованы торги. Я думаю, что если какая-то спекулятивная реакция будет на первых порах, то в последующем курс опустится к равновесным значениям. Тимур Жаксылыков

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В кулуарах Мажилиса журналисты также поинтересовались у него, дойдет ли курс доллара до 600 тенге. Но Жаксылыков отвечать отказался.

Я не могу сказать об этом. Я не знаю. Антикризисный план есть, он будет реализован. Тимур Жаксылыков

По словам вице-министра, ситуация меняется очень быстро, и связано это с теми внешнеполитическими событиями, на которые Казахстан сегодня повлиять не может. Поэтому необходимо дождаться торгов.

Если на торгах начнутся резкие скачки курса, Нацбанк сможет остановить торги. Кроме того, Нацбанк заявил о том, что будет использовать интервенционный механизм, интервенцию Национального банка через покупку национальной валюты и выброс доллара на рынок. Этот инструмент есть, он будет использоваться. Больше мне добавить нечего. Это окажет свое стабилизирующее влияние, для этого такие интервенции и проводятся, они всегда достаточно эффективные. Тимур Жаксылыков

Вице-министр отметил, что курсовые скачки бьют в основном по потребительским товарам, поэтому необходимо развить национальную экономику. Для этого принят антиинфляционный план, разрабатывается программа повышения доходов населения. В рамках этих двух программ будут предприняты меры для того, чтобы просубсидировать отечественное производство, увеличить предложение этой продукции, в первую очередь через сельскохозяйственные субсидии и через другие меры стимуляции.