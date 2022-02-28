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Законодательство РК
13:23 28.02.2022

«Сливает» данные: фейк об Ashyq гуляет в Казнете

фейк о программе Фото: Zakon.kz
Казахстанцы продолжают распространять фейки. На этот раз в Сети гуляют сообщения о том, что программа Ashyq передает данные казахстанцев третьим лицам, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки уточняет, что пользоваться программой Ashyq небезопасно. Она якобы зарегистрирована на Сейшельских островах и «сливает» персональные данные казахстанцев третьим лицам.

Эту информацию опровергли в АО «Национальные информационные технологии».

Ashyq расположен на серверах в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии» (далее – АО «НИТ»), которое соответствуют всем единым требованиям информационной безопасности и зарегистрировано в Казахстане, – сообщили в компании.

Также отметили, что функционал приложения исключает возможность хранения персональных данных, тем более передачи данных третьим лицам.

Само программное обеспечение Ashyq отображает только статус гражданина. При сканировании QR-кода Ashyq автоматически посылает запрос в базу данных Министерства здравоохранения РК только для определения статуса человека (безопасный, нейтральный, инфицированный и контактный), помимо этого никакие иные действия при сканировании QR-кода не осуществляются. Ashyq не хранит и не аккумулирует персональные данные, – заключили в компании.
Анастасия Московчук
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