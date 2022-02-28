Назначен новый президент Казахстанской федерации футбола

Об этом стало известно на конференции КФФ, состоявшейся после проведения голосования членов ассоциации. По его итогам Адилет Барменкулов был избран президентом национальной футбольной федерации, набрав необходимое количество голосов, пишет Aladop.

На данный пост претендовали несколько человек: Адилет Барменкулов (14 голосов), Ерлан Джарылкасинов (0 голосов), Берик Каниев (11 голосов), Давил Лория (1 голос) и Кайрат Оразбеков (0 голосов).

Свою кандидатуру выставлял и предыдущий президент КФФ Адильбек Джаксыбеков, а также президент ПФЛК Олжас Абраев, но позже они отказались от борьбы.