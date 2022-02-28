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13:34 28.02.2022

Назначен новый президент Казахстанской федерации футбола

ФФК Фото: пресс-служба ТОО «Корпорация «Казахмыс»
Адилет Барменкулов назначен новым президентом Казахстанской федерации футбола, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно на конференции КФФ, состоявшейся после проведения голосования членов ассоциации. По его итогам Адилет Барменкулов был избран президентом национальной футбольной федерации, набрав необходимое количество голосов, пишет Aladop.

На данный пост претендовали несколько человек: Адилет Барменкулов (14 голосов), Ерлан Джарылкасинов (0 голосов), Берик Каниев (11 голосов), Давил Лория (1 голос) и Кайрат Оразбеков (0 голосов).

Свою кандидатуру выставлял и предыдущий президент КФФ Адильбек Джаксыбеков, а также президент ПФЛК Олжас Абраев, но позже они отказались от борьбы.

Оксана Житникова
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