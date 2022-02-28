Эвакуация казахстанцев из Украины: сколько будет репатриационных рейсов

Для вывоза казахстанских граждан в Казахстан Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством иностранных дел РК, посольствами РК в Украине и Польше, а также авиакомпанией Air Astana проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау. Пресс-служба КГА

По информации МИД РК, расходы на организацию репатриационных рейсов будут покрыты за счет государства.

В КГА уточнили, что авиакомпания Air Astana планирует выполнить три рейса на ВС типа А-321 (вместимость 179 кресел):

1) 28 февраля – Атырау (08:45) – Катовице (09:00/10:30) – Атырау (19:20), местное время;

28 февраля – Атырау (09:45) – Катовице (14:00/15:30) – Атырау (20:20), по времени Нур-Султана;

2) 28 февраля – Атырау (14:00) – Катовице (14:20/16:00) – Атырау (00:20+1), местное время;

28 февраля – Атырау (15:00) – Катовице (19:00/20:30) – Атырау (21:20), по времени Нур-Султана;

Расписание третьего рейса будет сообщено дополнительно.

По информации консула РК в Польше, по состоянию на 08:00 28 февраля в Катовице находятся 80 граждан Казахстана (49 пассажиров и 31 сотрудник посольства РК в Украине). Также 28 февраля 116 казахстанских граждан прошли украинско-польскую границу и в настоящее время направляются в аэропорт Катовице. Ориентировочное время прибытия граждан РК в Катовице – 07:00 по местному времени.

По информации консула РК в Польше, на первом репатриационном рейсе планируется перевезти 165 граждан РК. Сотрудники посольства РК (31 человек) в Украине планируют вылететь вторым репатриационным рейсом.

Вместе с тем, как отметили в КГА, имеются проблемы, такие как:

выезд из города Киева в связи с большим скоплением автомобилей;

большое скопление людей на границе Украины и Польши (расстояние от границы до Катовице составляет порядка 400 км).

В ведомстве напомнили, что 24 февраля авиакомпания Air Astana приостановила все регулярные рейсы в Украину с 24 февраля по 7 марта.

Ранее регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Украиной выполнялось авиакомпанией Air Astana по следующим маршрутам: Алматы – Киев (три рейса в неделю), Нур-Султан – Киев (один рейс в неделю).

Новость по теме Когда в Алматы прилетит первый рейс с казахстанцами, эвакуированными из Украины

Ранее стало известно, что 241 казахстанец пересек границу Польши.