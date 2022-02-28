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Законодательство РК
14:10 28.02.2022

По три доллара подарят женщинам Туркменистана на 8 марта

выплаты Фото: pixabay
Жительницам Туркменистана к 8 Марта подарят по три доллара. Однако не всем. Домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы эти деньги не получат, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Хроника Туркменистана», Гурбангулы Бердымухамедов подписал документ, согласно которому 1-6 марта вручат по 60 манатов женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, а также получающим пенсию и пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства.

Также деньги получат слушательницы курсов Академии госслужбы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, студентки, школьницы и воспитанницы детсадов.

В Туркменистане ежегодно в честь Международного женского дня женщинам выплачивается по 60 манатов (17,1 доллара по госкурсу или 3,3 доллара по курсу «черного рынка»).

Стоит отметить, домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы эти деньги не получают.

На данный момент, согласно курсу Нацбанка РК, 3,3 доллара равны 1520 тенге.

Анастасия Московчук
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