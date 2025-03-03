#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
499.11
521.12
5.58
Общество

Женщины получат единовременную выплату к 8 марта в Мангистауской области

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 23:40 Фото: Zakon.kz
Единовременную социальную выплату получат жительницы Мангистауской области к 8 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта lada.kz, по решениям местных исполнительных органов, в регионе к предстоящему празднику 8 Марта планируются выплаты многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", а также получившим ранее звание "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" I и II степени.

"Единовременную социальную помощь в размере 2 МРП (7 864 тысяч тенге) получат 12 686 женщин на сумму 99,7 млн тенге. Также лицам с инвалидностью всех групп, детям с инвалидностью до семи лет, детям с инвалидностью 1, 2, 3 группы с 7 до 18 лет рассчитана выплата в размере 5 МРП (19 660 тенге). Выплаты получат 33 300 человек на сумму 654,6 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти пособия будут выплачены в весенний праздник Наурыз.

Ранее сообщалось, что 36 тысяч астанчанок получат денежные выплаты к 8 Марта. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Мошенник из Алматы оформил товарные кредиты на женщину в Жамбылской области
Общество
00:16, 04 марта 2025
Мошенник из Алматы оформил товарные кредиты на женщину в Жамбылской области
Опасная инфекция убила коров в Актюбинской области
Общество
22:12, 03 марта 2025
Опасная инфекция убила коров в Актюбинской области
Масленица обернулась для казахстанки штрафом
Общество
19:41, 03 марта 2025
Масленица обернулась для казахстанки штрафом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: