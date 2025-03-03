Женщины получат единовременную выплату к 8 марта в Мангистауской области

Единовременную социальную выплату получат жительницы Мангистауской области к 8 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта lada.kz, по решениям местных исполнительных органов, в регионе к предстоящему празднику 8 Марта планируются выплаты многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", а также получившим ранее звание "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" I и II степени.

"Единовременную социальную помощь в размере 2 МРП (7 864 тысяч тенге) получат 12 686 женщин на сумму 99,7 млн тенге. Также лицам с инвалидностью всех групп, детям с инвалидностью до семи лет, детям с инвалидностью 1, 2, 3 группы с 7 до 18 лет рассчитана выплата в размере 5 МРП (19 660 тенге). Выплаты получат 33 300 человек на сумму 654,6 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти пособия будут выплачены в весенний праздник Наурыз.

Ранее сообщалось, что 36 тысяч астанчанок получат денежные выплаты к 8 Марта.

