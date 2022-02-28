Абаев рекомендовал казахстанцам поехать на отдых в Мангистау

Мы должны развивать не только тот туризм, о котором вы сейчас говорите, мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать. Даурен Абаев

По словам министра, из-за экономической ситуации спрос на внутренний туризм будет расти. И поэтому сейчас строятся коттеджные городки, реставрируются пансионаты.

В 2021 году я съездил в Мангистаускую область. Объехал почти весь регион. Был в Сенеке. Кто там не был, то рекомендую туда поехать. Там барханы, как в Саудовской Аравии. В Шеркала просто невероятные космические пейзажи. Ну и Бозжыра. Даурен Абаев

Ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков рассказал о ситуации на валютном рынке.