В МЧС объяснили, почему 1 марта включат сирены

В связи с этим всем гражданам Республики Казахстан сообщаем, что проверка системы оповещения не имеет отношения к геополитической ситуации, происходящей в мире. Это ежегодное мероприятие с целью обеспечения безопасности граждан страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК

Также в ведомстве граждан призвали «не поддаваться панике» при звуковом сигнале.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Как напомнили в ведомстве, «услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации».

Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях. Департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК

Ранее сообщалось, что 1 марта в Казахстане объявят сигнал тревоги и включат сирены.