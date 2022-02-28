Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:31 28.02.2022

Синоптики рассказали, какая погода будет в первый день весны

утка Фото: pexels
Осадки, туман и усиление ветра ожидаются на большей части территории Казахстана 1 марта, передает Zakon.kz.
Под влиянием фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге страны – сильные осадки, преимущественно в виде дождя. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге РК – гроза, на западе, юго-востоке – гололед.РГП «Казгидромет»

На юге Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, днем на северо-востоке области низовую метель, усиление ветра, ночью на севере области, днем на большей части области ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, днем на севере области – низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе и юге Акмолинской области – туман, в северной половине области – усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области, днем на востоке Алматинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Жамбылской области – на юге, севере и в горных районах – туман, гололед, на юго-западе области, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области – ночью на западе, юге области – гололед, на западе, севере области – туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области, на западе, в центре Мангистауской области, на севере, юге Костанайской области, в центре Кызылординской области, ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области – туман.

Новость по теме

Похолодание ожидается в Казахстане в первые дни весны

Оксана Житникова
Казгидромет Интересное
В Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия»
27.02.2022
Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН
27.02.2022
Текущий курс тенге не является адекватным – эксперт
27.02.2022
Снизить влияние рубля на тенге – Нацбанк готов проводить валютные интервенции
27.02.2022
Токаев провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем
27.02.2022
Главная Топ LIVE Все