Токаев отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины — Уали

По данным Уали, глава государства заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан.

В целом президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше, – написал Берик Уали на странице в Facebook.

Также он добавил, что в настоящее время правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы.

Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан из Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева, – заключил Уали.

Ранее посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.