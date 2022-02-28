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Законодательство РК
15:47 28.02.2022

Токаев отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины — Уали

эвакуация Фото: пресс-служба МИД РК
Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали рассказал, что президент внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины, сообщает Zakon.kz.

По данным Уали, глава государства заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан.

В целом президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше, – написал Берик Уали на странице в Facebook.

Также он добавил, что в настоящее время правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы.

Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан из Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева, – заключил Уали.

Ранее посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.

Анастасия Московчук
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