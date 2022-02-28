657 казахстанцев попросили об эвакуации – посол РК в Украине

По словам посла, ранее в интернете распространили фейковую информацию о блокировании Киева. Он отметил, что из столицы Украины на автобусе до украинско-польской границы планируется вывезти 40 человек.

Посольство Казахстана в Украине одно (в Киеве), есть еще четыре почетных консульства (во Львове, Харькове, Одессе и Днепре). Отмечу, что все почетные консулы (в большинстве случаев граждане Украины) работают на добровольной основе, то есть они за свой счет организовывают перевозку наших граждан из Украины в польский Катовице. Посол РК в Украине Дархан Калетаев

Посол отметил, что к нему поступают различные жалобы от казахстанцев, которых эвакуируют из Украины.

Ко мне обратился мужчина, который потребовал, чтобы его отправили первым рейсом. Как ему объяснить, что в первую очередь перевозятся женщины и дети? Дархан Калетаев

Также посол назвал количество граждан Казахстана, попросивших об эвакуации.

В настоящее время 657 казахстанцев заполнили заявку на эвакуацию из Украины. Первый репатриационный рейс с нашими гражданами уже готовится к вылету из Катовице. Дархан Калетаев

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Ранее стало известно, что 241 казахстанец пересек границу Польши.