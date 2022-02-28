Курс доллара вырос на торгах на 28,34 тенге

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 73,97 тенге (-0,09).

Торги по другим валютам не проводились.

Некоторые обменные пункты по-прежнему не покупают и не продают валюту.

В работающих обменных пунктах доллары покупают/продают по 496-504 тенге, евро – по 550-560 тенге, российские рубли – по 4,5-6,0 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 5,37%, составив 96,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 5,24% — до 99,05 доллара за баррель.