Курс доллара вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 447,15 тенге, поднявшись на 0,95 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 61,69 тенге (+0,16).
Нацбанк установил курс евро в 484,87 тенге, рубля – 4,81 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,7-448,5 тенге, евро – по 485-489 тенге, российские рубли – по 4,75-4,89 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,17%, до 89,57 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,19%, до 85,39 долларов за баррель.
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