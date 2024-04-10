Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 447,15 тенге, поднявшись на 0,95 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 61,69 тенге (+0,16).

Нацбанк установил курс евро в 484,87 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,7-448,5 тенге, евро – по 485-489 тенге, российские рубли – по 4,75-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,17%, до 89,57 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,19%, до 85,39 долларов за баррель.