16:05 28.02.2022
Пьяный мужчина угрожал «взорвать» жилой дом в Петропавловске
Фото: pxhere
В Петропавловске нетрезвый мужчина сообщил на канал «102», что находится в подъезде одного из домов по улице Заводской со взрывным устройством, передает Zakon.kz.
Мужчина был задержан возле указанного дома. При личном осмотре взрывное устройство обнаружено не было. Пресс-служба ДП СКО
У задержанного установлено алкогольное опьянение средней степени.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
По фактам ложного терроризма приходится задействовать службы экстренного реагирования правоохранительных органов. Подобные происшествия нередко парализуют работу объектов, нанося материальный урон собственникам, причиняют беспокойство людям, которых приходится эвакуировать для обследования зданий. Начальник Второго отдела УП Петропавловска подполковник полиции Руслан Сыздыков