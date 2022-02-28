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17:11 28.02.2022

Мухтар Тлеуберди: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

рк, мид, украина, россия, переговоры, площадка Фото: Пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, передает Zakon.kz.

Об этом он заявил РИА Новости «на полях» сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство. – Прим. ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас – братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны.Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

При этом он отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.

Динара Халдарова
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