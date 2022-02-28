Мухтар Тлеуберди: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Об этом он заявил РИА Новости «на полях» сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство. – Прим. ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас – братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны. Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

При этом он отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.