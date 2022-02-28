17:11 28.02.2022
Мухтар Тлеуберди: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Фото: Пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, передает Zakon.kz.
Об этом он заявил РИА Новости «на полях» сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.
Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство. – Прим. ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас – братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны.Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди
При этом он отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.