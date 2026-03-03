МИД: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по ближневосточному конфликту

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев заявил, что Казахстан при обращении готов рассмотреть возможность предоставления площадки для переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, отметив наличие успешного опыта по Ирану и Сирии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, готов ли Казахстан при необходимости предоставить площадку для переговоров.

"В случае обращения. У нас такой опыт есть. Мы уже предоставляли площадки, в частности, по Ирану – в Алматы была предоставлена площадка ранее, которая внесла большую лепту в решении этого вопроса. По Сирии у нас прошло более 20 раундов переговоров между сирийскими властями и оппозиционными кругами Сирии. Дипломатическое присутствие этих стран на нашей площадке помогло остановить военный конфликт, и посадить за стол переговоров конфликтующие или враждующие стороны", – озвучил Алибек Бакаев.

По его словам, в случае поступления обращения Казахстан внимательно его рассмотрит, однако на сегодняшний день таких запросов не поступало.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил об эвакуации граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.