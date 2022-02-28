Физики нашли причину неуловимости черной материи

Результаты исследования опубликованы в научной статье журнала Nature Communications.

Как отмечается в публикации, ученые из американских Калифорнийского университета, Принстонского университета, Массачусетского технологического института и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли провели исследование, которое установило, что масса аксиона составляет 40-180 микроэлектронвольт. Резюмировав данные, можно отметить, что такой размер не позволяет зафиксировать частицу с помощью микроволновой резонансной камеры.

Уточняется, что аксион может быть выявлен плазменным галоскопом.

Ранее исследователи из Канады и США заявили, что на Луне возможно встретить многочисленные кратеры от миниатюрных черных дыр, изучение которых поможет понять природу темной материи.