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17:45 28.02.2022

Физики нашли причину неуловимости черной материи

вселенная Фото: pixabay
Объяснена неуловимость частиц темной материи. Физики из США смоделировали условия формирования аксионов (гипотетические частицы черной материи). Выяснилось, что их масса должна быть в два раза больше, чем предполагалось ранее, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научной статье журнала Nature Communications.

Как отмечается в публикации, ученые из американских Калифорнийского университета, Принстонского университета, Массачусетского технологического института и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли провели исследование, которое установило, что масса аксиона составляет 40-180 микроэлектронвольт. Резюмировав данные, можно отметить, что такой размер не позволяет зафиксировать частицу с помощью микроволновой резонансной камеры.

Уточняется, что аксион может быть выявлен плазменным галоскопом.

Ранее исследователи из Канады и США заявили, что на Луне возможно встретить многочисленные кратеры от миниатюрных черных дыр, изучение которых поможет понять природу темной материи.

Оксана Житникова
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