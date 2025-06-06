Ученые установили природу странных черных полос на поверхности Марса

Планетологи из Брауновского университета (США) пришли к выводу, что таинственные темные полосы на поверхности Марса были образованы ветром и пылью, а не водой, как предполагалось ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации LiveScience, эти странные образования, расположенные вдоль склонов утесов и стен кратеров, впервые обнаружили в 1976 году во время миссии NASA "Викинг". Раньше ученые связывали их с потоками древних рек. Теперь они изучили их с помощью специального алгоритма искусственного интеллекта, создав карту, содержащую 500 тыс. особенностей этих структур.

Фото: NASA

Исследователи выяснили, что полосы формируются в зонах с высокой скоростью ветра и интенсивным осаждением пыли, сползающей по крутым склонам.

Это наблюдение привело некоторых планетологов к гипотезе, что сезонные температурные колебания могут вызывать таяние льда, замерзших водоносных слоев или конденсацию влажного воздуха. Это в свою очередь, приводит к стоку соленой воды по склонам кратеров. Если гипотеза подтвердится, такие регионы стали бы перспективными для будущих миссий на Красную планету.

Ранее на Луне нашли несметные запасы платины.