18:30 28.02.2022
WhatsApp перестанет работать — очередной фейк в Казнете
Фото: pixabay
В соцсетях распространяют информацию о том, что на территории Казахстана перестанет работать WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
Автор рассылки отмечает, что по школам уже разослали официальное сообщение об этом.
Как уточнили в МОН РК, министерство не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.
Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана.
Подобных сообщений не было ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ, – говорится в сообщении stopfake.kz.
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