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Законодательство РК
18:30 28.02.2022

WhatsApp перестанет работать — очередной фейк в Казнете

фейк о приложении Фото: pixabay
В соцсетях распространяют информацию о том, что на территории Казахстана перестанет работать WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что по школам уже разослали официальное сообщение об этом.

Как уточнили в МОН РК, министерство не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.

Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана.

Подобных сообщений не было ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ, – говорится в сообщении stopfake.kz.

Анастасия Московчук
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