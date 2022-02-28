WhatsApp перестанет работать — очередной фейк в Казнете

Автор рассылки отмечает, что по школам уже разослали официальное сообщение об этом.

Как уточнили в МОН РК, министерство не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.

Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана.

Подобных сообщений не было ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ, – говорится в сообщении stopfake.kz.