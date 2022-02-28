Пакуем чемоданы: каким знакам зодиака астрологи прогнозируют переезд в 2022 году
Овен
Март обеспечит этому огненному знаку правильно заданный вектор, подтолкнет к принятию взвешенного решения.
Наступает время для реализации собственных идей.
Овен, как отмечено на сайте «Пятый канал», давно хочет порвать со скучной обыденностью, сойти с проторенной дорожки и пуститься навстречу удивительным приключениям.
Астрологи предупреждают, что Юпитер вдохновит огненный знак на инновационные, но временами рискованные проекты.
Телец
Отличающиеся уравновешенностью Тельцы продемонстрируют новые грани своего характера.
Идея о переезде может сформироваться к концу июля.
Принимаемые им решения могут удивить окружающих. Однако для осуществления задуманного может потребоваться больше времени.
Астрологи советуют подождать до конца октября — именно тогда, после тщательной подготовки, вероятность их удачной реализации возрастет.
Лев
У Львов назрела потребность в новизне, причем прямо сейчас. Они полны решимости жить на полную катушку.
Благородный риск позволит Львам, начиная с середины мая и до конца октября, успешно проявить себя в неизведанных сферах деятельности.
Мысли о перемене места жительства или дальней поездке сформировались огненных головах еще в январе.
Астрологи уверены: к концу года Львы однозначно окажутся в другом месте, даже если это будет соседняя улица или другой город.