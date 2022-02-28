Пакуем чемоданы: каким знакам зодиака астрологи прогнозируют переезд в 2022 году

Овен

Март обеспечит этому огненному знаку правильно заданный вектор, подтолкнет к принятию взвешенного решения.

Наступает время для реализации собственных идей.

Овен, как отмечено на сайте «Пятый канал», давно хочет порвать со скучной обыденностью, сойти с проторенной дорожки и пуститься навстречу удивительным приключениям.

Астрологи предупреждают, что Юпитер вдохновит огненный знак на инновационные, но временами рискованные проекты.

Телец

Отличающиеся уравновешенностью Тельцы продемонстрируют новые грани своего характера.

Идея о переезде может сформироваться к концу июля.

Принимаемые им решения могут удивить окружающих. Однако для осуществления задуманного может потребоваться больше времени.

Астрологи советуют подождать до конца октября — именно тогда, после тщательной подготовки, вероятность их удачной реализации возрастет.

Лев

У Львов назрела потребность в новизне, причем прямо сейчас. Они полны решимости жить на полную катушку.

Благородный риск позволит Львам, начиная с середины мая и до конца октября, успешно проявить себя в неизведанных сферах деятельности.

Мысли о перемене места жительства или дальней поездке сформировались огненных головах еще в январе.

Астрологи уверены: к концу года Львы однозначно окажутся в другом месте, даже если это будет соседняя улица или другой город.