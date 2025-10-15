Астрологи рассказали, какие украшения подходят всем знакам зодиака

Украшения – это не просто детали, а способ самовыражения: кто-то выбирает минимализм, кто-то – роскошь. Астрологи уверяют, что на этот выбор могут повлиять звезды, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Леди Mail назвали знаки зодиака, которым больше других подходят тонкие изящные цепочки, скромные серьги и неброские кольца, и тех, которые предпочитают массивные драгоценности, блеск и сложные дизайны.

Овен

Овны любят украшения, которые подчеркивают их индивидуальность. Они не гонятся за роскошью ради статуса, но выбирают яркие акценты, которые выделяют их из толпы. Это может быть одно эффектное кольцо, массивные серьги или часы, которые сразу привлекают внимание. Их стиль – лаконичный, но смелый.

Телец

Представители этого знака зодиака обожают роскошные украшения, но никогда не перегружают образ. Они ценят качество, поэтому в их коллекции можно найти дорогие золотые изделия, драгоценные камни и винтажные украшения, которые передаются из поколения в поколение. Телец скорее купит одно дорогое кольцо, чем десятки бюджетных аксессуаров.

Близнецы

Близнецы любят эксперименты и не привязываются к одному стилю. Сегодня они могут носить минималистичные украшения, а завтра выбрать что-то экстравагантное. Их слабость – необычные формы, трендовые дизайны и украшения, которые можно легко комбинировать между собой. Они часто выбирают кольца и браслеты с символикой, надписями или необычными вставками.

Рак

Для Раков украшения – это не просто аксессуары, а вещи, которые хранят память и эмоции. Они любят семейные реликвии, подарки с особым смыслом и камни, которые считаются оберегами. В их шкатулке можно найти винтажные броши, кулоны с фотографиями и украшения с лунным камнем или жемчугом.

Лев

Львы не мыслят свою жизнь без украшений. Они выбирают массивные кольца, крупные цепи, браслеты с драгоценными камнями и все, что привлекает внимание. Их аксессуары – это часть их королевского образа. Главное для Льва – не просто носить украшения, а заявлять о себе с их помощью.

Дева

Представители этого знака зодиака предпочитают сдержанные украшения, но с безупречным дизайном. Им важно, чтобы аксессуары выглядели дорого, но не кричали о своем статусе. Они выбирают тонкие цепочки, аккуратные серьги-гвоздики, изящные браслеты и классические золотые кольца без лишних деталей. Для них украшение – это акцент, а не главная деталь образа.

Весы

Весы не гонятся за брендами, но всегда выбирают стильные украшения. Они любят гармонию во всем, поэтому их аксессуары всегда идеально дополняют образ. Чаще всего это утонченные золотые или серебряные изделия, а также украшения с редкими камнями пастельных оттенков. Их выбор – баланс между классикой и модными тенденциями.

Скорпион

Представители этого знака зодиака любят украшения с характером. Они не склонны к чрезмерному блеску, но их аксессуары всегда несут в себе смысл. Чаще всего это кольца с мистическими символами, браслеты с черными камнями, платиновое или белое золото. Их стиль – загадочность, магнетизм и немного драматизма.

Стрелец

Стрельцы редко привязываются к украшениям, но если носят их, то выбирают этнические или необычные дизайны. Им нравятся амулеты, браслеты в бохо-стиле, украшения с философскими символами и природными камнями. Главное для Стрельца – не статус украшения, а его история и энергетика.

Козерог

Козероги выбирают классику, которая подчеркивает их статус. Они не любят слишком броских украшений, но предпочитают носить дорогие вещи, которые говорят сами за себя. В их коллекции – массивные золотые кольца, минималистичные серьги с бриллиантами и строгие часы известных брендов.

Водолей

Водолеи не следуют правилам – они выбирают то, что им нравится, даже если это выбивается из общепринятых стандартов. Они могут носить необычные серебряные кольца, футуристичные аксессуары, дизайнерские украшения с нестандартными формами. Их выбор всегда уникален, а стиль – экспериментальный.

Рыбы

Представители этого знака зодиака выбирают украшения, которые отражают их внутренний мир. Они любят тонкие цепочки с подвесками, кольца с символическими камнями, изделия, связанные с мистикой и интуицией. Их привлекают нежные и романтичные аксессуары, которые словно рассказывают свою историю.

