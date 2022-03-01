Британские ученые нашли 4,4 млн новых космических объектов

Открытие, пишет lenta.ru, удалось сделать благодаря общеевропейскому низкочастотному массиву радиотелескопов LOFAR, запущенному еще в 2010 году. Эта система состоит из 20 тыс. радиоантенн, находящихся в 52 точках в Европе.

Отмечается, что составленная карта предоставляет высококачественные радиоизображения Вселенной, в которую входят развивающиеся новые звезды, галактики с массивными черными дырами и другие космические объекты. Большая часть этих тел находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли.

Как уточняется, чтобы перенести 3,5 тыс. часов наблюдений на карту, ученые использовали современные алгоритмы на высокопроизводительных компьютерах. Такое количество данных заняло около восьми петабайт дискового пространства, что эквивалентно памяти примерно 20 тыс. ноутбуков.